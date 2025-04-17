Трамп хочет усилить Россию, чтобы ослабить Китай, - эксперт
Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, потому что это может усилить Россию. Американский президент Дональд Трамп, напротив, может использовать усиление РФ как инструмент давления на Пекин.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
Клочок отметил, что вызовы, которые сегодня создает Китай для евразийского континента, остаются недооцененными. По его мнению, Европа сейчас заигрывает с Пекином, в то время как Трамп, судя по его действиям, имеет четкое стремление ослабить Китай, хотя развитие событий может внести определенные коррективы.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" сообщил, что сейчас готовится саммит между китайским лидером Си Цзиньпином и американским президентом, который может состояться в июне или июле. Как отметил эксперт, все зависит от хода российско-украинской войны.
По его словам, Китай категорически против завершения войны в Украине, однако, заметил, что при президентстве бывшего президента США Джо Байдена еще колебался в своей позиции.
"Ему (Китаю, ред.) не интересно, чтобы Россия хоть немного усиливалась. Трамп это понимает и он даст России усилиться, но при одном условии - если они помогут ему утрясти вопрос на Ближнем Востоке с Тегераном и подписать безъядерное соглашение, ну и конечно прекратить российско-украинскую войну, тогда Россия может начать набирать потенциал восстанавливаться", - отметил Клочок.
Также он отметил, что, по прогнозам мировых аналитиков, в 2025 году рост ВВП России не превысит 1,5% - и это, по его мнению, является критической цифрой для страны.
"Поэтому планы у Трампа амбициозные, они действительно грандиозные. Насколько ему удастся их реализовать, здесь многое влияет на это", - подытожил Клочок.
Переговоры между США и Китаем
Напомним, что недавно глава Белого дома снова призвал Китай позвонить ему, чтобы начать переговоры по решению торговой борьбы между двумя крупнейшими экономиками мира.
Зато, по данным западных СМИ, Китай заявил, что хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем Пекин согласится на торговые переговоры с США.
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