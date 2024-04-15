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В России заявили, что "защита оспорила" заочный арест Малюка: в СБУ отреагировали

Фото: Василий Малюк, глава СБУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Россияне нафантазировали, что заочный арест главы Службы безопасности Украины "оспорили". Это является вражеской информационно-психологической спецоперацией.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе СБУ.

Фейк россиян

Сегодня, 15 апреля, российские СМИ со ссылкой на Бассманный суд Москвы написали о том, что защита Малюка якобы подала жалобу на заочный арест. 

По словам россиян,  в карточке дела "было указано, что решение о заочном аресте обжаловали 15 апреля".

Реакция СБУ

В СБУ призвали воспринимать любые заявления россиян о заочном аресте Малюка "исключительно как проявление вражеских ИПСО". 

"Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности", - подчеркнули в Службе безопасности. 

Также там добавили, что "защита", которая подает апелляции от имени Малюка, является частью дискредитационной кампании со стороны России.

Что предшествовало

Напомним, ранее в МИД России потребовали арестовать главу СБУ Василия Малюка. Это произошло после того, как он раскрыл детали повреждения Крымского моста.

В ведомстве страны-агрессора пожаловались, что такая спецоперация была терактом.

При этом в СБУ ответили россиянам, что любые слова российского МИД являются ничтожными.

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