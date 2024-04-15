У Росії заявили, що "захист оскаржив" заочний арешт Малюка: у СБУ відреагували

Фейк росіян

Сьогодні, 15 квітня, російські ЗМІ з посиланням на Бассманний суд Москви написали про те, що захист Малюка нібито подав скаргу на заочний арешт.

За словами росіян, у картці справи "було зазначено, що рішення про заочний арешт оскаржили 15 квітня".

Реакція СБУ

У СБУ закликали сприймати будь-які заяви росіян про заочний арешт Малюка "виключно як прояв ворожих ІПСО".

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності", - наголосили у Службі безпеки.

Також там додали, що "захист", який подає апеляції від імені Малюка, є частиною дискредитаційної кампанії з боку Росії.