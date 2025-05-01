У Лаврова придумали циничное оправдание захвату областей Украины: что известно

В России придумали фейк о якобы "ужасных атаках" ВСУ на мирное население оккупированной Херсонщины. А потом использовали эти выдумки, чтобы заявить, что не отдадут Украине ее же территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России .

МИД России как обычно, исказило реальную ситуацию и обвинило украинских военных в атаке на мирное население города Алешки в оккупированной части Херсонской области.

В ведомстве заявили, что Силы обороны якобы нанесли удар по торговому рынку в Алешках, в результате чего якобы 7 человек погибли и еще 20 получили ранения. По его словам, был даже не один, а даже два удара с помощью БПЛА.

Оправдываясь этой выдумкой, МИД России в очередной раз заявил, что Украина не имеет права на возвращение своих территорий, а Москва, мол, не собирается их выдавать.

"Совершенно очевидно, что за безосновательными претензиями (Киева - ред.) стоит так называемое восстановление Украины в границах 1991 года. Конечно, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", - подчеркнули в МИД.

Что на самом деле произошло в Алешках

На самом деле в Алешках украинские защитники нанесли точечный удар FPV-дронами по российским военным, которые прятались среди гражданских на рынке.

Как сообщил Telegram-канал WarArchivе, ВСУ обнаружили место пребывания российских солдат, которые прикрывались присутствием гражданских. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, украинские силы использовали FPV-камикадзе для точечных ударов. В результате место пребывания врага уничтожено, а ВСУ ликвидировали 5 оккупантов, которые спокойно курили сигареты.

Отмечается, что из гражданских никто не погиб, но россияне использовали этот эпизод, чтобы снова наврать всему миру и прикрыть собственную неосмотрительность.