У Лаврова придумали циничное оправдание захвату областей Украины: что известно
В России придумали фейк о якобы "ужасных атаках" ВСУ на мирное население оккупированной Херсонщины. А потом использовали эти выдумки, чтобы заявить, что не отдадут Украине ее же территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.
МИД России как обычно, исказило реальную ситуацию и обвинило украинских военных в атаке на мирное население города Алешки в оккупированной части Херсонской области.
В ведомстве заявили, что Силы обороны якобы нанесли удар по торговому рынку в Алешках, в результате чего якобы 7 человек погибли и еще 20 получили ранения. По его словам, был даже не один, а даже два удара с помощью БПЛА.
Оправдываясь этой выдумкой, МИД России в очередной раз заявил, что Украина не имеет права на возвращение своих территорий, а Москва, мол, не собирается их выдавать.
"Совершенно очевидно, что за безосновательными претензиями (Киева - ред.) стоит так называемое восстановление Украины в границах 1991 года. Конечно, Россия никогда не допустит реализации такого сценария", - подчеркнули в МИД.
Что на самом деле произошло в Алешках
На самом деле в Алешках украинские защитники нанесли точечный удар FPV-дронами по российским военным, которые прятались среди гражданских на рынке.
Как сообщил Telegram-канал WarArchivе, ВСУ обнаружили место пребывания российских солдат, которые прикрывались присутствием гражданских. Чтобы избежать жертв среди мирного населения, украинские силы использовали FPV-камикадзе для точечных ударов. В результате место пребывания врага уничтожено, а ВСУ ликвидировали 5 оккупантов, которые спокойно курили сигареты.
Отмечается, что из гражданских никто не погиб, но россияне использовали этот эпизод, чтобы снова наврать всему миру и прикрыть собственную неосмотрительность.
Фейки Кремля
Напомним, Россия не впервые распространяет фейки об Украине и ВСУ.
Так, недавно российская пропаганда на фоне ложных сообщений о якобы "полном освобождении" Курской области развернула новый этап масштабной дезинформационной кампании. Она касалась так называемых "зверств ВСУ". Массово распространялись фейки о якобы убийствах и расстрелах мирных жителей украинскими военными в Курской области.
Также российские войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив трех человек, оккупанты придумали фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел. Российские пропагандисты распространили фейк о разрушении жилых домов в Павлограде якобы "в результате работы украинской ПВО"
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.