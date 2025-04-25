ua en ru
Пт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россияне придумали фейк после удара по Павлограду: пытаются переложить вину

Днепропетровская область, Пятница 25 апреля 2025 13:40
UA EN RU
Россияне придумали фейк после удара по Павлограду: пытаются переложить вину Фото: россияне придумали фейк после удара по Павлограду 25 апреля (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив трех человек, оккупанты придумали фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде якобы "в результате работы украинской ПВО".

На самом деле, как отмечают в ЦПД, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.

"Именно Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры", - констатируют в Центре.

Там разъясняют, что цель таких информационных вбросов - отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.

Обстрел Павлограда

В ночь на 25 апреля российская армия направила дроны для атаки по Украине. В частности, под ударом беспилотников находился Павлоград.

В городе возникли несколько пожаров, в частности загорелась многоэтажка. Сначала сообщалось об одном погибшем и восьми раненых. Позже количество жертв начало расти - сначала до 2, затем - до трех, среди которых ребенок.

Далее, почти каждый час, количество пострадавших увеличивалось. Сейчас в Павлограде три человека погибли, еще 14 получили ранения.

Добавим, что россияне постоянно придумывают фейки об обстрелах по Украине. Порой это уже напоминает своеобразную тактику. Например, днем ранее, 24 апреля, россияне придумали циничное оправдание атаке и убийству людей в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Днепропетровская область Павлоград Российская Федерация Дрони Фейки
NEWS
Под Москвой подорвали автомобиль: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ
Под Москвой подорвали автомобиль: ликвидирован топ-генерал Генштаба РФ
DAILY
Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Возвращались в ад: в 2022-м работники ЧАЭС добровольно уходили в оккупацию