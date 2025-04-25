Россияне придумали фейк после удара по Павлограду: пытаются переложить вину
Российские войска атаковали Павлоград дронами 25 апреля. Убив трех человек, оккупанты придумали фейк, чтобы снять с себя ответственность за обстрел.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Российские пропагандисты распространяют фейк о разрушении жилых домов в Павлограде якобы "в результате работы украинской ПВО".
На самом деле, как отмечают в ЦПД, это очередная попытка переложить ответственность за последствия собственного террора на Украину.
"Именно Россия осуществила атаку дронами-камикадзе по объектам гражданской инфраструктуры", - констатируют в Центре.
Там разъясняют, что цель таких информационных вбросов - отбелить российскую армию, снять с себя вину за удары по гражданским.
Обстрел Павлограда
В ночь на 25 апреля российская армия направила дроны для атаки по Украине. В частности, под ударом беспилотников находился Павлоград.
В городе возникли несколько пожаров, в частности загорелась многоэтажка. Сначала сообщалось об одном погибшем и восьми раненых. Позже количество жертв начало расти - сначала до 2, затем - до трех, среди которых ребенок.
Далее, почти каждый час, количество пострадавших увеличивалось. Сейчас в Павлограде три человека погибли, еще 14 получили ранения.
Добавим, что россияне постоянно придумывают фейки об обстрелах по Украине. Порой это уже напоминает своеобразную тактику. Например, днем ранее, 24 апреля, россияне придумали циничное оправдание атаке и убийству людей в Киеве.
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