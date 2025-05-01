У Лаврова придумали цинічне виправдання захопленню областей України: що відомо
У Росії вигадали фейк про нібито "жахливі атаки" ЗСУ на мирне населення окупованої Херсонщини. А потім використали ці вигадки, щоб заявити, що не віддадуть Україні її ж території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.
МЗС Росії як зазвичай, перекрутило реальну ситуацію і звинуватило українських військових в атаці на мирне населення міста Олешки в окупованій частині Херсонської області.
У відомстві заявили, що Сили оборони буцімто завдали удар по торговому ринку в Олешках, в результаті чого начебто 7 людей загинули і ще 20 отримали поранення. За його словами, був навіть не один, а навіть два удари за допомогою БПЛА.
Виправдовуючись цією вигадкою, МЗС Росії вкотре заявило, що Україна не має права на повернення своїх територій, а Москва, мовляв, не збирається їх видавати.
"Абсолютно очевидно, що за безпідставними претензіями (Києва - ред.) стоїть так зване відновлення України в кордонах 1991 року. Звісно, Росія ніколи не допустить реалізації такого сценарію", - наголосили в МЗС.
Що насправді відбулося в Олешках
Насправді в Олешках українські оборонці завдали точкового удару FPV-дронами по російських військових, які ховалися серед цивільних на ринку.
Як повідомив Telegram-канал WarArchivе, ЗСУ виявили місце перебування російських солдатів, які прикривалися присутністю цивільних. Щоб уникнути жертв серед мирного населення, українські сили використали FPV-камікадзе для точкових ударів. У результаті місце перебування ворога знищено, а ЗСУ ліквідували 5 окупантів, які спокійно курили сигарети.
Зазначається, що з цивільних ніхто не загинув, але росіяни використали цей епізод, щоб знову набрехати всьому світові й прикрити власну необачність.
Фейки Кремля
Нагадаємо, Росія не вперше поширює фейки про Україну та ЗСУ.
Так, нещодавно російська пропаганда на тлі неправдивих повідомлень про нібито "повне звільнення" Курської області розгорнула новий етап масштабної дезінформаційної кампанії. Вона стосувалася так званих "звірств ЗСУ". Масово поширювалися фейки про нібито вбивства та розстріли мирних жителів українськими військовими у Курській області.
Також російські війська атакували Павлоград дронами 25 квітня. Вбивши трьох людей, окупанти вигадали фейк, щоб зняти з себе відповідальність за обстріл. Російські пропагандисти поширили фейк про руйнування житлових будинків у Павлограді начебто "внаслідок роботи української ППО"
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