В России заявили о падении беспилотника в Калужской области

По информации местных властей, произошло падение беспилотного летательного аппарата на территории Жуковского района, вблизи села Стрелковка.

Отмечается, что пострадавших, как обычно, нет, а на месте работают специальные службы.

Происшествия в РФ

В последнее время оккупанты начали все чаще жаловаться на то, что дроны залетают на территорию РФ. Власти Калужской области, 5 июня, заявили о падении двух дронов на автодороге М3, ведущей от Москвы к государственной границе с Украиной.

Россияне в Калужской области слышали мощный взрыв 1 июня. Заявили о "сбитии беспилотника".

Ночью, 11 июня, в Алексеевском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда.

2 июня, в Курске россияне слышали звуки взрывов. Местные власти заявили о работах ПВО на территории области и о сбитии дронов.