В РФ два дрона упали на трассе, ведущей от Москвы до границы с Украиной

На трассе, ведущей от российской Москвы до государственной границы с Украиной - трассе М3, в понедельник, 5 июня упали два БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области РФ Владислава Шапши.

"Сегодня утром на автодороге М3 "Украина" на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА", - рассказал он.

По его словам, детонации якобы не произошло, но территорию уже оцепили и на месте проводятся оперативно-технические мероприятия.

Из-за ЧП даже пришлось организовать объезд того места, где "приземлились" дроны.

Атаки дронов в России

Отметим, что в последнее время атаки РФ дронами не то, что участились, а можно сказать стали привычным явлением. В частности, в Курской области сбили дрон, который, как заявила местная власть, якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Причем эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и "докатились" до Москвы. Достаточно вспомнить недавнюю атаку российской столицы десятками БПЛА и атаку на Кремль.

Для справки

Трасса М3 "Украина" - больше известна как Киевское шоссе, дорога в РФ направления Москва - Калуга - Брянск - государственная граница с Украиной (район таможенного поста "Троебортное"). Часть международной трассы Е 101. Ее протяженность 509 км.