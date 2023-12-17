В России заявили о массовой атаке дронов. Говорят о якобы 33 сбитых беспилотниках

Отмечается, что дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 33 беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале отметил, что жертв после массовой атаки беспилотников на регион нет.

"Сегодня рано утром силы ПВО отбили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Большая часть беспилотников была уничтожена. Жертв нет", - сообщил Голубев.

Тем временем российский Telegram-канал ASTRA опубликовал видео момента ночной атаки на Морозовск Ростовской области.

Отмечается, что беспилотники пытались атаковать местный военный аэродром. На его территории базируется 559 гвардейский бомбардировочный гвардейский полк (в/ч 75392) и дислоцируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Атаки дронов на территории России

На территории Российской Федерации регулярно гремят взрывы и вспыхивают масштабные пожары. Некоторые из них, в частности, связывают с атаками беспилотников.

Так, 16 декабря российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов по территории временно оккупированного Крыма. Россияне утверждают, что "сбили" аж 32 беспилотника.

Вечером 15 декабря серия взрывов прогремела в Курске. При этом количество "сбитых целей" над городом отличается в заявлениях местных властей и российского Минобороны.

А в ночь на 14 декабря в России заявляли об атаке БПЛА, который уничтожили под Москвой. Уже утром источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.

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