В Курске прогремели взрывы, в РФ жалуются на атаку дронов

В Курске (РФ) прозвучало несколько взрывов сегодня вечером, 15 декабря. Местные власти заявляют о работе систем противовоздушной обороны из-за фиксации в небе над городом неких беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта и Минобороны РФ .

О взрывах в Курске сначала информировали в местных пабликах. В сети также были опубликованы кадры, на которых видны вспышки в небе и раздаются звуки взрыва.

Представители власти региона объяснили ситуацию работой ПВО из-за атаки беспилотников.

"В небе над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!", - говорится в заявлении местного губернатора.

Позже в оборонном ведомстве страны-агрессора выступили с утверждением о якобы "пресечении попытки" атаки с применением БПЛА. Традиионно в налете дронов Минобороны РФ обвиняет Украину.

Также в российском министерстве рассказали, что два беспилотник были самолетного типа. Два дрона якобы были сбиты в 17.30 по местному времени.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - написали в пресс-службе Минобороны РФ.

Примечательно, что количество "сбитых целей" над Курском отличается в заявлениях местных властей и российского министерства. Так, по словам Старовойта, их вдвое больше.

"ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие. На данный момент уже сбиты четыре БПЛА", - написал он в своем Telegram около шести вечера, хотя в ведомстве Шойгу такие данные не обновляли на этот момент.

Взрывы в России и атаки дронов

Напомним, на территории России регулярно гремят взрывы и начинаются пожары, и некоторые из них, в частности, связывают с атаками беспилотников.

Так, к примеру, позапрошлой ночью в России заявляли об атаке БПЛА, который уничтожили под Москвой. Уже утром источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что атака дронов на Россию была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Цели беспилотников находились в Московской и Калужской областях.

Недавно в ГУР заявили также, что российская пропаганда нафантазировала, что на нефтебазе в Воронеже после взрыва 12 декабря якобы решили устроить учения спасателям. В военной разведке напомнили, что противники путинского режима тогда взорвали резервуар с топливом на территории нефтебазы "Роснефти" в Воронеже, в результате чего начался пожар.