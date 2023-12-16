Россияне пожаловались на новую "атаку" на Крым. Говорят, что сбили аж 32 дрона
Российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов на Крым. Россияне утверждают, что "сбили" 32 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.
Оккупанты заявили, что якобы с 20:30 до 22:30 вчера, 15 декабря, отбили "атаку" беспилотников в Крыму. Как утверждают россияне, было сбито 26 дронов. Традиционно обвинили Украину.
Позже в тот же день россияне заявили, что сбили в Крыму якобы еще 6 дронов.
Добавим, что в Крыму вчера сообщали о взрывах в разных районах. Оккупационные власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Геническа.
Ситуация в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.
Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.
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