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В Курской области прогремели взрывы во время атаки дронов, сообщают о "прилетах"

Курская область, РФ, Воскресенье 28 июля 2024 23:22
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В Курской области прогремели взрывы во время атаки дронов, сообщают о "прилетах" Фото: в Курской области РФ раздались взрывы во время атаки дронов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Курской области (РФ) сегодня вечером, 28 июля, прогремели взрывы во время якобы массированной атаки беспилотников и работы ПВО в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курской области Алексея Смирнова и местные паблики.

Российский чиновник рассказал о работе сил и средств противовоздушной обороны в области еще около десяти часов вечера.

По его словам, был сбит по меньшей мере один беспилотник самолетного типа в Медвенском районе.

Позже, в 23.10, он заявил, что "еще 12 украинских БПЛА" якобы были сбиты в Обоянском и Медвенском районах.

Между тем в сети стали появляться кадры со взрывами, якобы сбитием дронов, и сообщения о ночной "бавовне", в частности, в Солнцевском и Пристенском районах.

Также в пабликах пишут якобы о поражении подстанции, но данная информация пока не подтверждается.

Кроме того, Telegram-канал "Жесть Курск" рассказывал о большом количестве БПЛА, направлявшихся к Курску, и двигавшихся "с разных сторон".

Атаки дронов в Курской области

Отметим, что в российской Курской области достаточно часто жалуются на воздушные атаки с применением беспилотников. В результате таких "налетов" в регионе происходят взрывы и пожары на разных объектах в области.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью, 28 июля, в Курской области прогремели взрывы из-за атаки беспилотников, и вспыхнула нефтебаза в селе Полевая.

Позже днем ​​в Генеральном штабе ВСУ заявили, что Силы обороны Украины провели успешную операцию в Курской области в РФ. Так, удалось атаковать нефтебазу, взрывы раздавались и в районе подстанции.

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Курская область Взрывы Атака дронов
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