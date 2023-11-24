В России заявили о массированной атаке дронов на Крым

Утверждается, что российские силы противовоздушной обороны якобы сбили 13 беспилотников над временно оккупированным полуостровом.

Российские телеграмм-каналы сообщают, что якобы 12 из них не смогли преодолеть линию ПВО на севере Крыма, а еще один был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.

В Минобороны России также заявили, что ПВО якобы сбило 3 дрона над территорией Волгоградской области.

Ранее этой ночью сообщалось о громких взрывах в городе Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Взрывы в Крыму

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.

В частности, 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.

Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.