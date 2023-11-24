В оккупированном Крыму сообщают о громких взрывах в Джанкое
В городе Джанкой во временно оккупированном Крыму раздались громкие звуки взрывов сегодня ночью, 24 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В сети отмечают по меньшей мере 7 мощных взрывов в районе города Джанкой.
"Джанкой. Скорее всего ПВО", - говорится в сообщении.
Пользователи в соцсетях также сообщают об атаке беспилотников.
Джанкой на карте (фото: скрин google.com/maps)
Взрывы в Крыму
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в разных городах оккупированного Крыма регулярно раздаются взрывы, связанные с ударами дронов и ракет по местам расположения захватчиков, стоянок техники.
В частности, 23 ноября в Новофедоровке Сакского района Крыма раздавались взрывы и пулеметные очереди.
Также 21 ноября в Севастополе прозвучала серия взрывов. Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.
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