В России заявили об атаке на Украину новых дронов "Герань"

Утром 27 августа Министерство обороны России объявило, что во время последней атаки на Украину применило новую модификацию ударного дрона "Герань".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО РФ.

В своем официальном Telegram-канале вражеское оборонное ведомство цинично отчитывается об атаках на гражданское население Украины.

В то же время Минобороны РФ лжет, что под удар якобы попадают исключительно военные объекты, однако никаких подтверждений своим словам не дает.

На этот раз Минобороны РФ заявило о применении во время атаки на Украину новых дронов типа "Герань".

Ведомство опубликовало изображения своих БПЛА в небе и разместило на нем надпись "Новые неуловимые".

Россияне игнорируют тот факт, что украинская ПВО ежедневно обезвреживает около 90% их беспилотников.

К изображению Минобороны РФ добавило циничный комментарий: "Герани ночью мощно отработали". Так враг кичится усилением террора против гражданского населения Украины.

МО РФ заявило об атаке новых дронов типа "Герань" на Украину ночью 27 августа (Фото: mod_russia)

Однако фактически россияне не объяснили, чем их новые "Герани" отличаются от предыдущих модификаций.