В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО
Противовоздушная оборона работает над Киевом утром 27 августа из-за атаки реактивных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.
В направлении столицы зафиксировали реактивные беспилотники - сейчас там работает противовоздушная оборона.
В КГГА призвали жителей не покидать безопасные места.
"Просим находиться в укрытиях до оглашения отбоя воздушной тревоги", - отметили в администрации.
Об угрозе предупредили и Воздушные силы ВСУ. По их данным, вражеские ударные беспилотники продолжают беспорядочное перемещение в воздушном пространстве над столицей.
Напомним, в ночь на 27 августа Россия уже атаковала Киев - обломки упали в Подольском и Шевченковском районах. В эту же ночь под ударом оказалась и Одесса, где повредило школу, жилой дом и инфраструктуру.
Все детали о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина "Горят склады под Киевом, удары по энергетике в Полтавской области: все о последствиях обстрела".