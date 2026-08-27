В Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА и Воздушные силы ВСУ.

Об угрозе предупредили и Воздушные силы ВСУ. По их данным, вражеские ударные беспилотники продолжают беспорядочное перемещение в воздушном пространстве над столицей.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия уже атаковала Киев - обломки упали в Подольском и Шевченковском районах. В эту же ночь под ударом оказалась и Одесса, где повредило школу, жилой дом и инфраструктуру.

Все детали о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине - в материале РБК-Украина "Горят склады под Киевом, удары по энергетике в Полтавской области: все о последствиях обстрела".