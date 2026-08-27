Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО снова начала сбивать баллистику

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В ночь на 27 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами разных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе 7 баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину: двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из ВОТ АР Крым;

баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Брянской и Курской обл. РФ;

258 ударными беспилотниками типа Shahed (около трети - реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Основные направления удара - Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская области, Запорожье. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено: противокорабельную ракету "Оникс";

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

3 S8000 "Бандероль";

222 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.