Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами, ПВО снова начала сбивать баллистику
В ночь на 27 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами разных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе 7 баллистических ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали Украину:
- двумя противокорабельными ракетами "Оникс" из ВОТ АР Крым;
- баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Брянской и Курской обл. РФ;
- 258 ударными беспилотниками типа Shahed (около трети - реактивные), "Гербера", S8000 "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР
Основные направления удара - Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская области, Запорожье.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено:
- противокорабельную ракету "Оникс";
- 7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
- 3 S8000 "Бандероль";
- 222 вражеских беспилотника типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.
Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
Обстрел Украины 27 августа
Напомним, Россия ночью 27 августа массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Под атакой находились Одесса, Киев, Харьков, Полтавщина и другие регионы.
В Харькове дрон попал в балкон 4-го этажа жилого дома, пострадал мужчина 30 лет.
В Полтавской области был удар по промышленным предприятиям Кременчугского района и объекту энергетики Миргородщины, без света остались 7 населенных пунктов.
Одессу атаковали более 7 часов: повреждена 16-этажка, два учебных заведения, частный дом, элеватор, гаражи и авто.
В Киеве обломки сбитых дронов повредили двор и учебное заведение, в Броварском районе Киевской области горят склады.
Детальнее о последствиях ночной атаки РФ, - в материале РБК-Украина.