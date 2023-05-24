ua ru
Ср, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минобороны РФ подтвердили атаку на разведывательный корабль в Черном море

Новина українською →
Среда 24 мая 2023 17:22
В Минобороны РФ подтвердили атаку на разведывательный корабль в Черном море Фото: в Минобороны РФ подтвердили атаку на разведывательный корабль в Черном море (kchf.ru)
Автор: Иван Носальский

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" якобы был атакован сегодня, 24 мая, рано утром. Он находился в акватории Черного моря.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Сегодня в 5 часов 30 минут Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя беспилотными быстроходными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", - заявил чиновник страны-агрессора.

Он добавил, что корабль якобы охранял газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". По словам Конашенкова, все беспилотные катера были уничтожены.

Минобороны РФ также обнародовало видео, на котором якобы присутствует уничтожение "украинского катера". На кадрах заметно только одно судно, хотя ведомство страны-агрессора заявляет про три.

Отметим, что информация об "атаке" на корабль РФ появилась сегодня в Telegram-каналах. Официальные лица Украины пока никак не комментировали такие обвинения России.

Корабль "Иван Хурс"

Российский разведывательный корабль “Иван Хурс” входит в состав Черноморского флота России. Он предназначен для того, чтобы вести радиоразведку и радиоэлектронную борьбу. При этом информация о бортовом вооружении судна засекречена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чорне море Черноморский флот Война России против Украины
NEWS
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
Зеленский провел новую Ставку: обсудили переход на новые самолеты
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром