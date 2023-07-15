В России заявили об аресте семи человек по делу о якобы покушении на Симоньян и Собчак

В России заявили об аресте семерых человек по делу о якобы покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское СМИ " Медиазона ".

По данным российского издания, Басманный районный суд Москвы до 14 сентября отправил в СИЗО семерых подозреваемых по делу о якобы подготовке покушения.

Четверо арестованных - несовершеннолетние 2005 и 2006 года рождения, еще один был несовершеннолетним на момент совершения преступления. Двое других арестованных - это 18-летний Михаил Балашов и 22-летний Егор Савельев.

Всех подозреваемых обвиняют по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК). При этом ФСБ ранее отчитывалась о задержании молодых людей по подозрению в подготовке покушения на убийство - хотя, по данным издания, оно в решении суда не упоминается.

По версии следствия, обвиняемые "в составе организованной группы из хулиганских побуждений, по мотивам национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью совершали нападения на иностранных граждан".

Басманный районный суд изначально сообщал, что следствие требовало арестовать шесть человек, которых ФСБ назвала участниками неонацистской группировки.

Напомним, сегодня в России ФСБ якобы предотвратила попытку "ликвидации" пропагандистки телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

В привычной манере россияне обвиняют СБУ.

Кое-кого уже достали

В мае глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинские спецслужбы все же стоят за некоторыми медийными случаями подрывов российских пропагандистов.

"Давайте так, очень многое мы уже достали (россиян - ред.). Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся "достоянием общества", как говорится", - рассказал он.

В то же время, он отказался комментировать причастность разведки к конкретным случаям подрывов россиян.

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