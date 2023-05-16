Буданов о подрывах российских пропагандистов: Очень много мы уже достали
Украинские спецслужбы стоят за некоторыми медийными случаями подрывов российских пропагандистов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Разные люди".
"Давайте так, очень многое мы уже достали (россиян - ред.). Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся "достоянием общества", как говорится", - рассказал он.
В то же время Буданов заявил, что не будет комментировать причастность ГУР к конкретным случаям подрывов россиян.
"Когда вы переходите на личности, я должен вам ответить, как классически отвечают в любой спецслужбе мира: мы не можем комментировать, не можем подтвердить или опровергнуть", - сказал Буданов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Писатель в момент взрыва находился в транспорте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.