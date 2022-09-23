В России в замкнутом цикле могут производить только устаревшую технику

Как отмечается в материале, разрабатывая советскую технику, инженеры делали акцент на возможности массированных обстрелов. Иными словами, та же система залпового огня должна уметь выпустить как можно большее количество снарядов, без учета наносимого ущерба.

О том, что конкурентоспособность российскому вооружению обеспечивают западные разработки, говорит и военный эксперт Владислав Селезнев. Вся электроника, которая необходима почти каждому типу вооружения, - это то, что не производится в России.

"Это чипы, это блоки управления, электронные платы, которые отвечают за ту самую высокую технологическую составляющую российского оружия, которое расхвалено всячески всеми возможными способами российской пропагандистской машиной", - сказал Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что, помимо ракет для РСЗО, в России могут самостоятельно производить бронетехнику - БМП-1 и танк Т-72. Но уже без современных компонентов.

"Это старые машины, у них нет, например, лазерных дальномеров, приборов ночного видения, других функций, которые они закупали во Франции, Италии или Германии. Сейчас им этого не продают, поэтому они в России решили сделать откат. Например, они выпускали БМП-3, которая была намного более современной. Сейчас они сделали откат на БМП-1", - рассказал Мусиенко.