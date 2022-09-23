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В России в замкнутом цикле могут производить только устаревшую технику

Фото: Россия может производить только устаревшую технику (mil.ru)
Автор: Юлия Акимова

Модернизация российского вооружения, как правило, зависела от западных разработок. Сама же база ВПК РФ состоит в подавляющем большинстве из советской техники - не высокоточной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие".

Как отмечается в материале, разрабатывая советскую технику, инженеры делали акцент на возможности массированных обстрелов. Иными словами, та же система залпового огня должна уметь выпустить как можно большее количество снарядов, без учета наносимого ущерба.

О том, что конкурентоспособность российскому вооружению обеспечивают западные разработки, говорит и военный эксперт Владислав Селезнев. Вся электроника, которая необходима почти каждому типу вооружения, - это то, что не производится в России.

"Это чипы, это блоки управления, электронные платы, которые отвечают за ту самую высокую технологическую составляющую российского оружия, которое расхвалено всячески всеми возможными способами российской пропагандистской машиной", - сказал Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что, помимо ракет для РСЗО, в России могут самостоятельно производить бронетехнику - БМП-1 и танк Т-72. Но уже без современных компонентов.

"Это старые машины, у них нет, например, лазерных дальномеров, приборов ночного видения, других функций, которые они закупали во Франции, Италии или Германии. Сейчас им этого не продают, поэтому они в России решили сделать откат. Например, они выпускали БМП-3, которая была намного более современной. Сейчас они сделали откат на БМП-1", - рассказал Мусиенко.

Как сообщало РБК-Украина, Россия перекинула на Запорожское направление советские танки Т-62. Танк производился в СССР с 1962 по 1975 год и только недавно был снят с консервации в России.

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