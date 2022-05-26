Росія сформувала танковий батальйон у Запорізькій області, - Генштаб
Росія перекинула на Запорізький напрямок радянські танки Т-62. Сформовано танковий батальйон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
"На Запорізькому напрямку угруповання противника додатково посилено сформованим танковим батальйоном на танках Т-62", - сказано у зведенні Генштабу.
Варто зауважити, що Т-62 вироблявся в СРСР з 1962 по 1975 рік і тільки недавно був знятий з консервації в Росії. Причиною цього може стати те, що війська РФ втратили значну частину своїх сучасних танків, і тому їм доводиться використовувати військову техніку радянських часів.
Нагадаємо, раніше радник голови Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів заявляв, що використання в Україні розконсервованих танків Т-62 не є гарною новиною, бо на їхнє знищення теж потрібно витрачати снаряди.
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