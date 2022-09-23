У Росії у замкнутому циклі можуть виробляти лише застарілу техніку

Як зазначається у матеріалі, розробляючи радянську техніку, інженери наголошували на можливості масованих обстрілів. Іншими словами, та сама система залпового вогню повинна вміти випустити якомога більшу кількість снарядів, без урахування шкоди, що завдається.

Про те, що конкурентоспроможність російському озброєнню забезпечують західні розробки, говорить і військовий експерт Владислав Селезньов. Вся електроніка, яка потрібна майже кожному типу озброєння, - це те, що не виробляється в Росії.

"Це чіпи, це блоки управління, електронні плати, які відповідають за ту найвищу технологічну складову російської зброї, яка розхвалена всіляко можливими способами російською пропагандистською машиною", - сказав Селезньов у коментарі РБК-Україна.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна зазначив, що, крім ракет для РСЗВ, у Росії можуть самостійно виробляти бронетехніку - БМП-1 та танк Т-72. Але вже без сучасних компонентів.

"Це старі машини, вони не мають, наприклад, лазерних далекомірів, приладів нічного бачення, інших функцій, які вони закуповували у Франції, Італії чи Німеччині. Зараз їм цього не продають, тому вони в Росії вирішили зробити відкат. Наприклад, вони випускали БМП -3, яка була набагато сучаснішою. Наразі вони зробили відкат на БМП-1", - розповів Мусієнко.