Боятся ударов Украины? Силовики уговаривают Путина перенести "выборы" в Госдуму

Силовики пытаются убедить российского диктатора Владимира Путина перенести выборы в Госдуму. После атак дронов на Москву такие идеи стали звучать почаще.
Об этом сообщает РБК-Украина на российское издание "Медуза ".
Идею лоббируют руководители ФСБ и глава Росгвардии Виктор Золотов - друг и бывший телохранитель российского диктатора Владимира Путина. Разговоры о переносе появились еще весной 2026 года.
Аргументы силовиков:
"Начались проблемы с бюджетом, продолжающийся рост цен, урезание, сокращение. Понятно, что ситуация только ухудшается, а это всегда отражается на рейтингах власти. При всем контроле проводить выборы в таких условиях - задача смелая. А в их философии нет человека - нет проблемы", - рассказал один из собеседников "Медузы", близкий к администрации.
Силовикам противостоят сразу несколько игроков:
Для Кириенко и Громова федеральные выборы - это возможность доказать свою ценность для Путина. Весной им уже удалось убедить диктатора, что выборы необходимы на все трудности.
Сам Путин, по данным источников "Медузы", является сторонником проведения выборов. Близкий к АП собеседник объясняет его логику так:
"На Украине выборов нет, а у нас есть. Это серьезный политический момент. Во-вторых, отменить выборы - значит признать, что планы нарушены, ситуация экстренная. Но мы пока всеми силами демонстрируем, что все нормально", - цитирует его издание.
При этом источник в АП уточняет, что никаких документов по переносу на столе у президента нет.
Юридически отменить выборы можно двумя способами:
Выборы в Госдуму официально назначены на 18-20 сентября. Центризбирком уже объявил даты. Источники "Медузы" называют проведение голосования "базовым сценарием".
"Расколбас по кругу. Я бы сам в таких условиях перенес или отменил", - подытожил технолог, сотрудничающий с политблоком АП и региональными администрациями.
В последнее время атаки на столицу России заметно усилились.
Так, 18 июня украинские беспилотники поразили Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне - на предприятии вспыхнул большой пожар.
Эту атаку назвали самой большой за последние два года, а жители некоторых районов Москвы жаловались на "нефтяной дождь".
На следующий день атаки по столице продолжились. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы сбито около 35 беспилотников.
В ночь на 22 июня Москву атаковали около шести десятков дронов - столичные аэропорты ввели ограничения в работе .