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В России заблокировали Viber

Россия, Пятница 13 декабря 2024 19:17
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В России заблокировали Viber Фото: в России заблокировали Viber (makeuseof.com)
Автор: Карина Левицкая

Роскомнадзор объявил о блокировке Viber. Приложение с сегодняшнего дня не будет работать на всей территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Роскомнадзор объяснил это тем, что приложение Viber якобы нарушает законы, выполнение которых необходимо "для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Депутат Госдумы Антон Немкин также отметил, что до сих пор якобы не оплачены штрафы, которые были выписаны Viber. Их сумма за последние два года превысила 1,8 млн рублей (17 тысяч долларов).

Россия блокирует иностранные приложения

Напомним, что ранее этой осенью власти РФ запретили Discord - американскую платформу обмена сообщениями и голосовыми вызовами.

Платформа была популярна среди геймеров, но все чаще использовалась для связи.

Незадолго до этого Кремль закрыл россиянам доступ к YouTube.

Зато Google окончательно отключил монетизацию в России. Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью прекратил свою деятельность в российском интернете, а все учетные записи пользователей из России были отключены.

Однако на этом противостояние между Россией и Google не завершилось. Недавно стало известно, что Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Это якобы сумма штрафа за блокирование пророссийских каналов на YouTube.

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