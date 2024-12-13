В России заблокировали Viber

Роскомнадзор объявил о блокировке Viber. Приложение с сегодняшнего дня не будет работать на всей территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ .

Депутат Госдумы Антон Немкин также отметил, что до сих пор якобы не оплачены штрафы, которые были выписаны Viber. Их сумма за последние два года превысила 1,8 млн рублей (17 тысяч долларов).

Роскомнадзор объяснил это тем, что приложение Viber якобы нарушает законы, выполнение которых необходимо "для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации".

Россия блокирует иностранные приложения

Напомним, что ранее этой осенью власти РФ запретили Discord - американскую платформу обмена сообщениями и голосовыми вызовами.

Платформа была популярна среди геймеров, но все чаще использовалась для связи.

Незадолго до этого Кремль закрыл россиянам доступ к YouTube.

Зато Google окончательно отключил монетизацию в России. Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью прекратил свою деятельность в российском интернете, а все учетные записи пользователей из России были отключены.

Однако на этом противостояние между Россией и Google не завершилось. Недавно стало известно, что Россия оштрафовала Google на 20 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 долларов.

Это якобы сумма штрафа за блокирование пророссийских каналов на YouTube.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.