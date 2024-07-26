ua en ru
Пт, 26 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кремль закрывает россиянам доступ к YouTube

Пятница 26 июля 2024 01:13
UA EN RU
Кремль закрывает россиянам доступ к YouTube Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Власти в России ограничивают доступ к YouTube Alphabet Inc. Таким образом Кремль пытается заблокировать одну из последних американских социальных сетей, которые все еще доступны в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Скорость загрузки Youtube на компьютеры на этой неделе снизится примерно на 40%. К концу следующей недели она снизится на 70%, сообщил глава технологического комитета нижней палаты Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, это якобы является следствием политики YouTube, "последовательно удаляющей каналы наших публичных деятелей", позиция которых не совпадает с "западной точкой зрения".

Депутат сообщил, что меры по ограничению пока не повлияют на доступ к YouTube на мобильных устройствах.

Что с Google в России?

Российское подразделение Google, являющееся материнской компанией YouTube, объявило о банкротстве в 2022 году после того, как власти РФ арестовали его банковские счета из-за ряда местных штрафов, в том числе за отказ удалять неудобный для Кремля контент. Однако компания продолжала предлагать бесплатные услуги в России, включая Google Search, YouTube и Gmail.

YouTube заблокировал некоторые прокремлевские или управляемые российским государством каналы.

Около половины россиян пользуются YouTube ежемесячно, сообщил Bloomberg со ссылкой на мониторинговый сервис Mediascope.

Напомним, в России расширяют официальное определение экстремизма в рамках текущих усилий Кремля по уголовному преследованию и сдерживанию внутренней оппозиции. Оппозиция к текущим действиям и структуре российского правительства будет определяться как этническая нетерпимость по отношению к россиянам, поддерживающим политику Кремля и войну против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация YouTube
NEWS
"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят
"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война