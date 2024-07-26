Кремль закрывает россиянам доступ к YouTube

Власти в России ограничивают доступ к YouTube Alphabet Inc. Таким образом Кремль пытается заблокировать одну из последних американских социальных сетей, которые все еще доступны в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Скорость загрузки Youtube на компьютеры на этой неделе снизится примерно на 40%. К концу следующей недели она снизится на 70%, сообщил глава технологического комитета нижней палаты Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, это якобы является следствием политики YouTube, "последовательно удаляющей каналы наших публичных деятелей", позиция которых не совпадает с "западной точкой зрения".

Депутат сообщил, что меры по ограничению пока не повлияют на доступ к YouTube на мобильных устройствах.

Что с Google в России?

Российское подразделение Google, являющееся материнской компанией YouTube, объявило о банкротстве в 2022 году после того, как власти РФ арестовали его банковские счета из-за ряда местных штрафов, в том числе за отказ удалять неудобный для Кремля контент. Однако компания продолжала предлагать бесплатные услуги в России, включая Google Search, YouTube и Gmail.

YouTube заблокировал некоторые прокремлевские или управляемые российским государством каналы.

Около половины россиян пользуются YouTube ежемесячно, сообщил Bloomberg со ссылкой на мониторинговый сервис Mediascope.