В России арестовали топ-генерала, ответственного за вооружение Воздушно-космических сил
В России задержан заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по вооружению Юрий Грехов. Генерал-полковник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт военного суда Москвы.
Меру пресечения военнослужащему избрал 25 ноября 235-й гарнизонный военный суд Москвы.
Он удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России о заключении Грехова под стражу.
Сообщается, что генерал был заключен под стражу по обвинению в совершении коррупционного преступления. Речь идет о подозрении в получении взятки в особо крупном размере.
Что известно о Грехове
Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению с 2021 года. К его обязанностям относится обеспечение войск вооружением и военной техникой.
До назначения на должность он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России.
Грехов имеет звание генерал-полковника и является кандидатом военных наук. С 2022 года он находится под санкциями Европейского Союза.
Напомним, СБУ и прокуратура заочно сообщили о подозрении российскому генералу Александру Дворникову, который в 2022 году руководил оккупацией Херсона.
Кроме того, СБУ и Офис генпрокурора заочно объявили подозрение начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. По данным следствия, он лично руководил самым масштабным обстрелом Киева летом 2026 года.