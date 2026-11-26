У Росії затримали заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил з озброєння Юрія Грехова. Генерал-полковника підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт військового суду Москви.

Запобіжний захід військовому обрав 25 листопада 235-й гарнізонний військовий суд Москви.

Він задовольнив клопотання Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії про взяття Грехова під варту.

Повідомляється, що генерала взяли під варту за обвинуваченням у скоєнні корупційного злочину. Йдеться про підозру в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Що відомо про Грехова

Грехов обіймає посаду заступника головнокомандувача ПКС Росії з озброєння з 2021 року. До його обов'язків належить забезпечення військ озброєнням і військовою технікою.

До призначення на цю посаду він командував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії.

Грехов має звання генерал-полковника та є кандидатом військових наук. З 2022 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу.