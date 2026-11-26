У Росії заарештували топгенерала, відповідального за озброєння Повітряно-космічних сил
У Росії затримали заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил з озброєння Юрія Грехова. Генерал-полковника підозрюють в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт військового суду Москви.
Запобіжний захід військовому обрав 25 листопада 235-й гарнізонний військовий суд Москви.
Він задовольнив клопотання Головного військового слідчого управління Слідчого комітету Росії про взяття Грехова під варту.
Повідомляється, що генерала взяли під варту за обвинуваченням у скоєнні корупційного злочину. Йдеться про підозру в отриманні хабаря в особливо великому розмірі.
Що відомо про Грехова
Грехов обіймає посаду заступника головнокомандувача ПКС Росії з озброєння з 2021 року. До його обов'язків належить забезпечення військ озброєнням і військовою технікою.
До призначення на цю посаду він командував військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії.
Грехов має звання генерал-полковника та є кандидатом військових наук. З 2022 року він перебуває під санкціями Європейського Союзу.
Нагадаємо, СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Олександру Дворнікову, який у 2022 році керував окупацією Херсона.
Крім того, СБУ та Офіс генпрокурора заочно оголосили підозру начальнику Генштабу ЗС РФ Валерію Герасимову. За даними слідства, він особисто керував наймасштабнішим обстрілом Києва влітку 2026 року.