В России за коррупцию арестовали еще одного бывшего зама Шойгу

В России арестован еще один бывший заместитель министра обороны по делу о коррупции. Речь идет о Дмитрии Булгакове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ" и "Радио Свобода".

Дело Булгакова связано с коррупцией. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Экс-замминистра обороны уже отправили в Лефортовское СИЗО.

Известно, что в Министерстве обороны Дмитрий Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил РФ. В сентябре 2022 года его уволили с должности в связи с переходом в Управление генеральных инспекторов Минобороны.

Кроме того, Булгаков - Герой России, имеет три ордена "За заслуги перед Родиной".