В России впервые за более чем год начали снижаться цены на бензин на заправках, что определенным образом успокоило российских потребителей. До этого цены только росли на фоне атак Украины по российским НПЗ.

В целом зафиксированное падение среднерозничных цен на бензин по России с 6 по 10 ноября составило 0,2%. Однако это первый случай снижения стоимости бензина с марта 2024 года. Цены упали в шести федеральных округах РФ, еще в двух цены продолжили расти, но не сильно.

Причиной падения можно считать сезонное снижение спроса и возобновление работы некоторых российских НПЗ, которые останавливались на "техническое обслуживание". Издание пишет, что по его данным с августа украинские дроны нанесли по российским НПЗ не менее 40 ударов, тогда как с января по июль - только 21 раз.

На фоне атак на НПЗ российское правительство запретило экспорт бензина после того, как в большинстве регионов РФ возник "бензиновый дефицит". При этом российское правительство продолжает открыто врать о "стабильной ситуации на рынке".

Тем не менее издание предполагает, что ввиду постоянных атак дронов по России объемы переработки топлива будут падать. Средние объемы нефтепереработки в первой половине 2026 года оцениваются в 4,9 млн баррелей в сутки - это на 0,4-0,6 млн баррелей меньше, чем обычно.