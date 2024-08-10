Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию России

Украина умеет возвращать справедливость. Именно это сейчас делают украинские военные "оттесняя войну" на территорию агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Украинский президент сообщил, что сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже несколько раз докладывал ему о ситуации на фронте.

"О фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора", - уточнил Зеленский.

Он поблагодарил всех военнослужащих, помогающих в этом.

"Украина доказывает, что действительно умеет возвращать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно - давление на агрессора", - подчеркнул глава государства.