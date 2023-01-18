ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В России вышел на свободу украинский военный Добринский

Новина українською →
Среда 18 января 2023 21:06
В России вышел на свободу украинский военный Добринский Фото: В России вышел на свободу украинский военный Добринский (УНИАН)
Автор: Дмитрий Браславский

В России вышел на свободу украинский военный Евгений Добринский. Оккупационный "суд" города Джанкой отправил его в тюрьму за якобы незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотических средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвоката Исляма Велиляева, которое приводит общественная организация "Крымская правозащитная группа".

Отмечается, что срок наказания Евгения Добринского истек 16 января. Адвокат сообщил, что Добринского перевозят в Центр временного содержания иностранных граждан в Ростове-на-Дону.

В мае 2020 года Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что админграницы оккупированного Крыма и Херсонской области, возле Чонгара, исчез украинский военнослужащий. Позже выяснилось, что российские оккупанты похитили военного 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского.

В апреле 2021 года Добринского осудил "Джанкойский районный суд" за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Напомним, 2 июня 2020 года ФСБ России заявило о задержании украинского военного, якобы пытавшегося незаконно пересечь границу РФ.

Местонахождение незаконно осужденного оккупационными властями Крыма украинского военного Евгения Добринского было неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ Российская Федерация Вооруженные силы Украины Крим
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
"Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД
Юлия Акимовакорреспондент "Тут все горело": Как жилой двор в Броварах пережил аварию вертолета с руководством МВД