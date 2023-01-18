В России вышел на свободу украинский военный Добринский

В России вышел на свободу украинский военный Евгений Добринский. Оккупационный "суд" города Джанкой отправил его в тюрьму за якобы незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотических средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвоката Исляма Велиляева, которое приводит общественная организация "Крымская правозащитная группа".

Отмечается, что срок наказания Евгения Добринского истек 16 января. Адвокат сообщил, что Добринского перевозят в Центр временного содержания иностранных граждан в Ростове-на-Дону.

В мае 2020 года Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что админграницы оккупированного Крыма и Херсонской области, возле Чонгара, исчез украинский военнослужащий. Позже выяснилось, что российские оккупанты похитили военного 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского.

В апреле 2021 года Добринского осудил "Джанкойский районный суд" за якобы незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации и контрабанду наркотических средств. Его приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.