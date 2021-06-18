Україна не знає, де в Росії перебуває засуджений український військовий Добринський
Фото: Євгеній Добринський (t.me/denisovaombudsman)
Місцеперебування незаконно засудженого окупаційною владою Криму українського військового Євгенія Добринського досі невідоме. Чоловіка звинуватили у, нібито, незаконному перетині кордону з Російською Федерацією та контрабанді наркотиків.
Про це пише уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.
За її словами, "Джанкойський районний суд" призначив Добринському покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років й 6 місяців. Відповідно до попередньої інформації, чоловік повинен був відбувати покарання в місті Махачкала, однак контакт з ним обірвався, коли його утримували в ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії по Волгоградській області.
Зі свого боку, Денісова вимагає аби:
- уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова та начальник Федеральної служби виконання покарань Росії по Республіці Дагестан вжили усі необхідні заходи, аби повідомити місцерперебування та стан здоров’я незаконно ув’язненого військовослужбовця;
- Міністерство закордонних справ України забезпечила Євгена Добринського належним консульським захистом;
- Представники міжнародної спільноти продовжували санкційний тиск на Російську Федерацію;