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Україна не знає, де в Росії перебуває засуджений український військовий Добринський

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 19:27
Україна не знає, де в Росії перебуває засуджений український військовий Добринський Фото: Євгеній Добринський (t.me/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Україна

Місцеперебування незаконно засудженого окупаційною владою Криму українського військового Євгенія Добринського досі невідоме. Чоловіка звинуватили у, нібито, незаконному перетині кордону з Російською Федерацією та контрабанді наркотиків.

Про це пише уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

За її словами, "Джанкойський районний суд" призначив Добринському покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років й 6 місяців. Відповідно до попередньої інформації, чоловік повинен був відбувати покарання в місті Махачкала, однак контакт з ним обірвався, коли його утримували в ФКУ СІЗО-1 ФСВП Росії по Волгоградській області.

Зі свого боку, Денісова вимагає аби:

  • уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова та начальник Федеральної служби виконання покарань Росії по Республіці Дагестан вжили усі необхідні заходи, аби повідомити місцерперебування та стан здоров’я незаконно ув’язненого військовослужбовця;
  • Міністерство закордонних справ України забезпечила Євгена Добринського належним консульським захистом;
  • Представники міжнародної спільноти продовжували санкційний тиск на Російську Федерацію;
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Крим військові окупація
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