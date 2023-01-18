У Росії вийшов на свободу український військовий Добринський

У Росії вийшов на свободу український військовий Євген Добринський. Окупаційний "суд" міста Джанкой відправив його до в'язниці за нібито незаконний перетин державного кордону РФ та контрабанду наркотичних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його адвоката Ісляма Веліляєва, яку приводить громадська організація "Кримська правозахисна група".

Зазначається, що термін покарання Євгена Добринського закінчився 16 січня. Адвокат повідомив, що Добринського перевозять до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Ростові-на-Дону.

У травні 2020 року Військова служба правопорядку ЗСУ заявила, що адмінкордоні окупованого Криму та Херсонської області, біля Чонгара, зник український військовослужбовець. Пізніше з’ясувалося, що російські окупанти викрали військового 95-ї десантно-штурмової бригади Євгена Добринського.

У квітні 2021 року Добринського засудив "Джанкойський районний суд" за нібито незаконне перетинання державного кордону Російської Федерації та контрабанду наркотичних засобів. Його засудили на 3 роки 6 місяців позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.