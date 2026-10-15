В России бушует пожар на НПЗ после заявления Зеленского о возобновлении ударов

"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массированной атаке БпЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание", - написал Малков.

По его словам, на территории другого предприятия в Рязани повреждены склад и автомобили.

Губернатор также добавил, что никто из гражданских в результате новых украинских ударов не пострадал.

Малков подчеркнул, что в настоящее время местные власти пытаются оценить все материальные убытки, а на места ударов работают оперативные службы.

Что важно понимать, атака ВСУ на российский НПЗ произошла сразу после того, как президент Украины Владимир Зеленский публично объявил о возобновлении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В Минобороны РФ утверждают, что во время нового воздушного нападения ВСУ применили сотни дронов.

Вражеское оборонное ведомство заявляет, что их ПВО якобы обезвредила 166 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями: