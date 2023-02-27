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В России производство автомобилей упало до исторического минимума

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Москва, Понедельник 27 февраля 2023 21:56
В России производство автомобилей упало до исторического минимума Иллюстративное фото: в России производство автомобилей упало до исторического минимума (freepik)
Автор: Иван Носальский

В России в 2022 году было произведено всего 620 тысяч автомобилей, что является новым историческим минимумом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил замглавы Министерства промышленности РФ Альберт Каримов.

Чиновник в ходе парламентских слушаний в Совете федерации (верхняя палата парламента России) рассказал, что производство авто в 2022 году упало на 60% по сравнению с 2021 годом.

Согласно данным Росстата, до этого худшим результатом было производство за год 729 тысяч автомобилей. Такие показатели зафиксировали в 2009 году на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы уровень производства не падал ниже одного миллиона автомобилей в год.

Стоит заметить, что такие показатели в России наблюдаются после полномасштабного вторжения в Украину. На фоне начала войны в стране-агрессоре производство остановили, в частности, на заводе "Автотор", где собирали немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen.

В то же время московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве "АвтоВАЗ" были переданы государству за два рубля. Производство автомобильных комплектующих также было частично приостановлено.

После ухода западных и японских производителей на российский рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.

Напомним, ранее стало известно, что на территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, там будут выпускать "Москвичи".

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