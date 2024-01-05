В России производители металлов пострадали от волны пожаров, - СМИ

В России в последние месяцы производители металлов пострадали от волны пожаров. Огненные чрезвычайные ситуации случались, в том числе, на алюминиевом заводе и цинковой шахте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Один из таких серьезных пожаров произошел на российской шахтерской компании "Удокан" на Забайкалье перед Новым годом. Инцидент 30 декабря привел к повреждению части завода, но предварительно не повлиял на производство медного концентрата.

"Задержка в производстве катодной меди добавит растущий список сбоев в поставках в медной промышленности, включая шахту Cobre компании First Quantum в Панаме и снижение планов производства Anglo American", - говорится в публикации.

В "Удоканской меди" 20 декабря заявляли о планах запустить первую очередь завода во втором квартале 2024 года и производить до 135 тысяч тонн меди в виде катода или металла в концентрате в год и от 150 тысяч тонн - с 2026-го.

В отношении этого предприятия действуют санкции со стороны Соединенных Штатов Америки. Они фактически запретили "Удокану" осуществлять транзакции в долларах и ограничили продажу ее меди потенциальным западным клиентам, укрепив ее зависимость от близости к Китаю, крупнейшему потребителю металлов.

Также в статье отмечается, что в условиях международных санкций пожара создают проблемы для РФ в поисках горно-обогатительного оборудования, необходимого для замены поврежденной техники на заводах и предприятиях.

Также на территории России в последнее время пылают как действующие, так и проектируемые предприятия.

Пожары в России

Напомним, в последние месяцы в РФ фиксируют большое количество пожаров, часто вспыхивающих как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, военных объектах, заводах и т.д.

Так, вчера в Москве произошел пожар на подстанции, в результате чего три района российской столицы остались без света и отопления.

В октябре 2023 года в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Также 26 ноября в Челябинске раздался взрыв на тракторном заводе. После этого там разразился масштабный пожар. Кроме того, в ноябре мощный пожар вспыхнул в российском городе Ярославль на заводе.