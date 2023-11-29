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В России загорелся еще один завод: фото и видео мощного пожара

Ярославль, Среда 29 ноября 2023 11:03
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В России загорелся еще один завод: фото и видео мощного пожара Фото: в Ярославле горит завод (76.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в российском городе Ярославль в среду, 29 ноября. Там горит завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Известно, что огонь вспыхнул на заводе по производству и переработке бумаги "Эконогенерация". В сети отмечают, что загорелся офис цеха картона.

По данным российского МЧС, огонь охватил тысячу квадратных метров. Пожар уже локализован. Россияне утверждают, что пострадали три человека, их с ожогами забрали в больницу.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что пожар достаточно мощный. Черный дым виден издалека. Для тушения пожара даже применили спасательную автовышку, чтобы ликвидировать огонь сверху.

Фото: в Ярославле горит завод (76.ru)

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Так, в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

Также 26 ноября в Челябинске прогремел взрыв на тракторном заводе. После этого там вспыхнул масштабный пожар.

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