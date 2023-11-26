Две "пожарки" и шесть "скорых". На заводе в Челябинске мощный взрыв, но у РФ все "по плану"
В Челябинске (Россия) произошел взрыв на местном тракторном заводе, после которого начался масштабный пожар. Несмотря на то, что в ликвидации ЧП принимали участие две пожарных машины и шесть "скорых", в РФ уже заявили, что оно, якобы не повлияет на работу предприятия.
Детальнее - в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: 74.RU, МЧС России.
"На территории Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) серьезный пожар. В МЧС уточнили, что на месте работают силы и средства Челябинского пожарно-спасательного гарнизона", - пишет 74.RU в Telegram.
При этом известно, что перед тем, как начался пожар, произошел мощный взрыв. В домах района погас свет. Один из очевидцев ЧП, снявший видео с места, рассказал изданию, что на завод примчались шесть пожарных машин и две кареты скорой помощи.
При этом в администрации самого завода уже успели отчитаться, что "возгорание уже ликвидировано и не повлияет на работу предприятия".
Подобное "успокоительное", вероятно, адрессованное россиянам, уже опубликовали и на официальной странице МЧС России.
"Горел масляный трансформатор на площади 40 квадратных метров. В тушении было задействовано 20 пожарных и 6 единиц техники", - говорится в сообщении российского ведомства.
Атаки на заводы в России
В ночь с 29 на 30 августа, российский производитель микроэлектроники "Кремний ЭЛ" попадал под удары. В частности, согласно неофициальным источникам, в результате этого произошел пожар на одном из цехов. Кроме того, об обстреле этого же завода сообщалось и 7 сентября.
Кроме того, дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России 13 сентября, из-за чего произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности. А 20 сентября в Тверской области сообщали о падении неизвестного беспилотника на территории этого же предприятия.
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