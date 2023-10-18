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В Ростове мощный пожар: черный дым заметно издалека (фото, видео)

Ростов, Среда 18 октября 2023 13:37
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В Ростове мощный пожар: черный дым заметно издалека (фото, видео) Фото: в Ростове горит склад, в городе черный дым (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабный пожар вспыхнул в российском Ростове-на-Дону 18 октября. Там горит склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительным данным, в Ростове загорелся склад полимерной пленки.

Очевидцы в сети публикуются фото и видео с места инцидента. На опубликованных кадрах заметно, что пожар достаточно серьезный, а черный дым заметно издалека.

Российское МЧС заявило, что огонь охватил 500 квадратных метров. Местные Telegram-каналы пишут, что пожарным машинам не хватает запаса воды, поэтому пожар не могу потушить.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Так, недавно полыхало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

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Ростов-на-Дону Ростов Российская Федерация Пожар
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