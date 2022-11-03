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Дополнительные силы США будут сохранять присутствие в Европе длительное время, - Байден

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США, Четверг 03 ноября 2022 02:42
Дополнительные силы США будут сохранять присутствие в Европе длительное время, - Байден Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.

"Они будут там длительное время", - сказал он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.

Политик указал, что потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии НАТО (Nuclear sharing).

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