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На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар

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Среда 08 февраля 2023 12:02
На нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар Фото: на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар (Getty Images / иллюстрация)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ произошел пожар. Огонь якобы уже локализован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Возгорание произошло на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Пожарные якобы успели локализовать огонь на 100 кв. м.

По информации российских СМИ, в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, вчера 7 февраля в оккупированной Макеевке (Донецкая область) на газопроводе начался сильный пожар.

Также в Нижегородской области России в городе Кстово произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Все обстоятельства выясняются.

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