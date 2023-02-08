Фото: на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области вспыхнул пожар (Getty Images / иллюстрация)

На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области РФ произошел пожар. Огонь якобы уже локализован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.