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В России взорвался газопровод и начался сильный пожар: столб огня виден за километры

Иллюстративное фото: в России взорвался газопровод и начался сильный пожар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 29 марта, вечером в России произошел взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Там начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.

Там отмечают, что зарево от пожара на газопроводе виднеется на расстоянии десятков километров от места инцидента.

При этом, по неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация. Газ уже перекрыли, происходит выгорание оставшегося.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня густой дым виднелся над селом в Белгородской области. Власти региона заявляли об обстреле.

Также мы писали, что в феврале в России произошел взрыв на магистральном газопроводе, после чего возникло возгорание.

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Российская ФедерацияПожарВзрывГаз