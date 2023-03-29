В России взорвался газопровод и начался сильный пожар: столб огня виден за километры

Сегодня, 29 марта, вечером в России произошел взрыв на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области. Там начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал.
Там отмечают, что зарево от пожара на газопроводе виднеется на расстоянии десятков километров от места инцидента.
При этом, по неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация. Газ уже перекрыли, происходит выгорание оставшегося.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня густой дым виднелся над селом в Белгородской области. Власти региона заявляли об обстреле.
Также мы писали, что в феврале в России произошел взрыв на магистральном газопроводе, после чего возникло возгорание.
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