В России взорвался газопровод и начался сильный пожар: столб огня виден за километры

Там отмечают, что зарево от пожара на газопроводе виднеется на расстоянии десятков километров от места инцидента.

При этом, по неподтвержденным данным, причиной взрыва и пожара стала разгерметизация. Газ уже перекрыли, происходит выгорание оставшегося.