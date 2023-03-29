У Росії вибухнув газопровід і почалася сильна пожежа: стовп вогню видно за кілометри

Сьогодні, 29 березня, увечері в Росії стався вибух на газопроводі у селищі Пелим Свердловської області. Там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал .

При цьому, за непідтвердженими даними, причиною вибуху та пожежі стала розгерметизація. Газ уже перекрили, відбувається вигоряння решти.

Там зазначають, що заграва від пожежі на газопроводі видніється на відстані десятків кілометрів від місця інциденту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні густий дим виднівся над селом у Білгородській області. Влада регіону заявляла про обстріл.

Також ми писали, що в лютому в Росії стався вибух на магістральному газопроводі, після чого виникло загоряння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.