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У Росії вибухнув газопровід і почалася сильна пожежа: стовп вогню видно за кілометри

Ілюстративне фото: у Росії вибухнув газопровід і почалася сильна пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 29 березня, увечері в Росії стався вибух на газопроводі у селищі Пелим Свердловської області. Там почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал.

Там зазначають, що заграва від пожежі на газопроводі видніється на відстані десятків кілометрів від місця інциденту.

При цьому, за непідтвердженими даними, причиною вибуху та пожежі стала розгерметизація. Газ уже перекрили, відбувається вигоряння решти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні густий дим виднівся над селом у Білгородській області. Влада регіону заявляла про обстріл.

Також ми писали, що в лютому в Росії стався вибух на магістральному газопроводі, після чого виникло загоряння.

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Російська ФедераціяПожежаВибухГаз