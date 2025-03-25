России важнее углубление сотрудничества с США, чем прекращение огня в Украине, - ISW

Кремль использует нарративы для ослабления поддержки Украины на фоне переговоров в Эр-Рияде. России выгоднее не прекращение огня, а углубление двусторонних отношений с США и ослабление санкционного давления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что кремлевские чиновники, вероятно, пытаются воспользоваться отсутствием информации о переговорах делегаций США, Украины и России в Эр-Рияде 23 и 24 марта.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил украинцев в том, что они являются "хорошо воспитанными нацистами", которым не хватает самостоятельности. В ISW убеждены, что это часть усилий Кремля, направленных на оправдание требования о "денацификации" - или смене режима и установлении пророссийского марионеточного правительства в Киеве, как условия завершения войны в Украине.
Лавров также повторил обвинения в адрес европейских стран в стремлении продолжить войну в Украине, что может вбить клин между Европой и США.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении предложенного моратория на удары по объектам энергетики. Это произошло несмотря на то, что предложенное соглашение о моратории и его контуры еще окончательно не сформированы и сейчас обсуждаются в Эр-Рияде.
Песков и пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, попытались смягчить внутренние ожидания от текущих переговоров, заявив, что не следует ожидать прорывов и еще много работы по техническим вопросам. Эти заявления продолжают сигнализировать внутренней российской аудитории, что россиянам не следует ожидать полноценного мира в Украине в ближайшей перспективе и придется поддерживать выдвижение Кремлем условий для затяжных военных действий.
"Недавние заявления российских дипломатов и ученых указывают на то, что Кремль стремится предоставить приоритет двусторонним дискуссиям с США перед переговорами о прекращении войны в Украине, и будет формировать это ожидание в российском обществе", - убеждены в ISW.
Председатель Комитета по международным делам Государственной Думы России Вячеслав Никонов в недавнем интервью New York Times (NYT) заявил, что президент России Владимир Путин считает двусторонние российско-американские отношения "более важными, чем вопрос Украины".
Другие российские чиновники и эксперты в интервью NYT отметили, что прежде чем соглашаться на любое прекращение огня в Украине, для России важнее достичь своих целей в двусторонних отношениях с США. Прежде всего, это касается ослабления санкционного давления, сдерживания НАТО и поиска "более широкого соглашения", которое будет включать в себя двусторонние американо-российские договоренности.
В начале марта США предложили ввести 30-дневное прекращение огня между Украиной и Россией. Украинская сторона согласилась с этим предложением, но Кремль не дал прямого согласия, а высказал ряд дополнительных условий, всреди которых прекращение мобилизации и остановка поставок западного оружия для ВСУ.
В воскресенье, 23 марта, в Эр-Рияде состоялся очередной раунд переговоров США с делегациями Украины и России касательно завершения войны.
Во время встречи американской и украинской сторон, обсуждались прекращение огня в регионе Черного моря для обеспечения свободного судоходства, в частности прекращение атак на украинские порты. Также делегации обсудили условную "линию контроля" между двумя странами, обмен военнопленными и возвращение похищенных Россией украинских детей.
В понедельник, 24 марта, делегация США продолжила переговоры с россиянами. Они продолжались 12 часов. После них пройдут дополнительные переговоры с украинской стороной.
Администрация президента США Дональд Трампа надеется заключить соглашение о перемирии до 20 апреля. Однако в Вашингтоне не исключают смещения этих сроков.
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