Росії важливіше поглиблення співпраці зі США, ніж припинення вогню в Україні, - ISW

Зазначається, що кремлівські чиновники, ймовірно, намагаються скористатися відсутністю інформації щодо переговорів делегацій США, України та Росії в Ер-Ріяді 23 і 24 березня.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив українців у тому, що вони є "добре вихованими нацистами", яким не вистачає самостійності. В ISW переконані, що це частина зусиль Кремля, спрямованих на виправдання вимоги про "денацифікацію" - або зміну режиму і встановлення проросійського маріонеткового уряду в Києві, як умови завершення війни в Україні.

Лавров також повторив звинувачення на адресу європейських країн у прагненні продовжити війну в Україні, що може вбити клин між Європою та США.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні запропонованого мораторію на удари по об'єктах енергетики. Це сталося незважаючи на те, що запропонована угода про мораторій та її контури ще остаточно не сформовані і зараз обговорюються в Ер-Ріяді.

Пєсков і прес-секретар Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, спробували пом'якшити внутрішні очікування від поточних перемовин, заявивши, що не варто очікувати проривів і що ще багато роботи з технічних питань. Ці заяви продовжують сигналізувати внутрішній російській аудиторії, що росіянам не варто очікувати повноцінного миру в Україні в найближчій перспективі та доведеться підтримувати висунення Кремлем умов для затяжних військових дій.

"Нещодавні заяви російських дипломатів та науковців вказують на те, що Кремль прагне надати пріоритет двостороннім дискусіям зі США перед переговорами щодо припинення війни в Україні, а також формуватиме це очікування в російському суспільстві", - переконані в ISW.

Голова Комітету з міжнародних справ Державної Думи Росії В'ячеслав Ніконов у нещодавньому інтерв'ю New York Times (NYT) заявив, що президент Росії Володимир Путін вважає двосторонні російсько-американські відносини "більш важливими, ніж питання України".

Інші російські чиновники та експерти в інтерв'ю NYT зазначили, що перш ніж погоджуватися на будь-яке припинення вогню в Україні, для Росії важливіше досягти своїх цілей у двосторонніх відносинах зі США. Насамперед, це стосується ослаблення санкційного тиску, стримування НАТО і пошуку "ширшої угоди", яка включатиме в себе двосторонні американо-російські домовленості.