Официально подружились? В России приостановили запрет "Талибана"

Верховный суд России приостановил запрет на деятельность в стране движения "Талибан". Оно было признано террористической организацией в 2003 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

Российские власти в последние годы активно сотрудничали с талибами, которые сейчас контролируют Афганистан. В Москве принимали их делегации, несмотря на официальный запрет деятельности движения.

Суд удовлетворил соответствующий административный иск Генеральной прокуратуры РФ по результатам закрытого заседания. Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано.

Россия и "Талибан"

Напомним, в августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, после чего президент США Джо Байден объявил о завершении вывода американских войск из этой страны. Ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным.

В России "Талибан" был признан террористической организацией в 2003 году. До этого талибов признал террористами Совет безопасности ООН.

В конце 2024 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который позволяет правительству РФ исключать "Талибан" и ХТШ из списка террористических организаций России.

В то же время российские военкоры сообщили, что указ будет способствовать сближению РФ с "Талибаном". Параллельно один блогер заявил, что "Талибан" продемонстрировал свои намерения принести мир в Афганистан, что откроет новые торговые пути для России.

Стоит напомнить, что ранее из списка террористических организаций "Талибан" исключил Казахстан и Кыргызстан.

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