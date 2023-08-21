РФ разрушила отношения с Финляндией, на политическом уровне их больше нет, - МИД
Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией и на политическом уровне их больше не существует.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
В Хельсинки началось сегодня традиционное ежегодное мероприятие "Дни послов", в котором принимают участие государственное руководство Финляндии и представители иностранных дипмиссий.
На мероприятии выступают, среди прочих, премьер-министр Петтери Орпо и министр иностранных дел Элина Валтонен.
По словам главы финского МИД Валтонен, Россия разрушила двусторонние отношения с Финляндией и на политическом уровне их больше не существует. Однако в вопросах дипломатии и обеспечения безопасности на границе связь важно поддерживать.
Глава МИД рассказала о целях Финляндии по вопросу войны РФ против Украины
По словам Валтонен, цель Финляндии - добиться того, чтобы Россия прекратила войну в Украине.
"Летнее восстание ЧВК "Вагнера" показало, что нам необходимо быть готовыми к внезапным поворотам событий. Но одновременно с этим нужно быть готовыми и к тому, что война затянется", - заявила глава МИД Финляндии.
Министр подчеркнула, что ответственность за войну несет Россия. По ее словам, РФ необходимо также принудить к выплате контрибуций за разрушения, нанесенные во время военных действий.
Также министр уточнила, что вместе с другими западными странами Финляндия действует в рамках международного права, когда помогает Украине. Она добавила, что стратегическую зависимость от Китая необходимо уменьшить.
Поддержка Украины со стороны Финляндии
В начале июля Финляндия объявила о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошло, в частности, зенитное вооружение.
Уже в конце июля в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.