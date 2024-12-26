В Волгоградской области дроны атаковали предприятие: там находится НПЗ
Россияне заявили, что в Волгоградской области дроны атаковали предприятие. В том районе находится нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Минобороны РФ заявило, что в ночь на 26 декабря противовоздушная оборона якобы сбила три беспилотника в Волгоградской области.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждал, что обломки дрона упали на территорию промышленного предприятия в Котовском районе. По его словам, в результате атаки пожара не было, а обломки не задели главные пункты производства.
Российский чиновник не уточнял, о каком именно предприятии идет речь.
Однако издание отмечает, что в Котовском районе Волгоградской области находится территориальное производственное подразделение "Лукойл-Волгограднафтопереработка". Завод занимается производством сжиженного газа и бензина.
Атаки на объекты в России
Напомним, на днях дроны СБУ атаковали склад боеприпасов, который находился на полигоне "Кадамовский" вблизи населенного пункта Новочеркасск Ростовской области.
По данным источников РБК-Украина, армия РФ использовала склад для обеспечения своих войск на Краматорском направлении. В свою очередь полигон "Кадамовский" - это один из крупнейших полигонов России.
Также россияне заявили, что недавно беспилотники пытались атаковать военный аэродром "Балтимор" в Воронеже. Он находится примерно в 175 км от Украины.
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