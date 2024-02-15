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В России произошел взрыв на оборонном заводе "Алтай" (видео)

Фото: в России произошел взрыв на оборонном заводе "Алтай" (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный взрыв прогремел в районе оборонного завода в Алтайском крае РФ. Это произошло утром 15 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Сибирский экспресс".

Инцидент произошел в городе Бийск. Взрыв раздался на заводе "Алтай", после чего местные жители почувствовали ударную волну, а затем заметили столб дыма.

 

В свою очередь российские чиновники пытались успокоить жителей.

"Сегодня бийчане услышали хлопок в районе промзоны. Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства не", - написал в соцсетях мэр российского города Виктор Щигрев.

В сети подчеркивают, что взрыв произошел на заводе "Алтай". Он входит в структуру "Роскосмоса" и находится под санкциями ЕС, США, Украины и Японии. Из открытых источников известно, что предприятие производит боеприпасы, твердотопливные заряды ракетных двигателей и взрывчатку для промышленных целей.

Другие инцидент в РФ 15 февраля

Напомним, в ночь на 15 февраля россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.

Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР. Целью была нефтебаза "Полевая".

Кроме того, сегодня в Белгороде раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "прилете" в торговый центр.

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